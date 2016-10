Espejeando Durante los trabajos de la sesión ordinaria de ayer, martes, la legisladora de representación proporcional panista, Mariana Bautista de Jesús, presentó una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 305, 323 y 327 de la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo en materia de regulación de propaganda electoral en el transporte público. Estado | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Explicó que se contempla adicionar la fracción XXXII al artículo 305 para establecer la prohibición expresa de colocación o difusión de propaganda electoral en el transporte público concesionado por el estado, así como la adición del numeral “XXXII” en la fracción XIII del artículo 323 para contemplar la sanción a la prohibición referida. Del mismo modo, dijo, se plantea reformar el artículo 327 para incorporar al texto legal vigente la prohibición contenida en la presente iniciativa, y de esta forma existan mecanismos que hagan viable la sanción a los infractores con el retiro de la propaganda electoral colocada en los vehículos de transporte público. “La presente iniciativa no tiene por objeto impedir que los concesionarios, permisionarios, conductores o empleados del Servicio de Transporte Público lleven a cabo actos personales de apoyo a determinado candidato o partido político en el curso de una contienda electoral y mucho menos prohibir su participación en los comiciales”, explicó. Agregó que “la esencia de la prohibición radica en que no se utilice un bien público concesionado para fines distintos, ni que los funcionarios públicos encargados de otorgar las concesiones del servicio de transporte público se aprovechen de su posición para que, de manera implícita o explícita, soliciten la colocación de propaganda electoral”. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. PROPONE MORENA QUE EDUCACIÓN IMPARTIDA POR EL ESTADO SEA GRATUITA En la actual legislación hidalguense, no existe la responsabilidad histórica del Estado de impartir la educación pública en todos sus niveles, pues en el texto constitucional plasmado en el artículo 8 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo sólo exige a éste a asumir su obligación hasta la educación media superior, señaló el representante partidista de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Efrén Salazar Pérez. Lo anterior, al proponer una serie de reformas al texto del artículo 8 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para establecer conceptos como gratuidad en la educación pública, educación indígena, intercultural y bilingüe, así como incluir a la educación superior y posgrado en los aspectos tutelados por la ley. Propone establecer que la educación impartida en instituciones educativas a cargo del Estado, o que perciban participaciones federales y/o estatales asentadas en la entidad será gratuita. Además, planteó que el gobierno deberá procurar el acceso de becas a estudiantes destacados, privilegiando a las comunidades indígenas y aquellos que su condición económica les impida concluir estudios profesionales y posgrados. Asimismo, proyectó que el Estado garantizará e incrementará los niveles de escolaridad en las comunidades indígenas favoreciendo la educación bilingüe e intercultural en todos los niveles educativos. La iniciativa se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando