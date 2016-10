Les devuelven prestaciones a sindicalizados de la alcaldía Vacaciones y servicio médico que les fue quitado por el ex alcalde, Antero Nochebuena Hernández Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Sindicalizados de la presidencia podrán tener de nuevo prestaciones como vacaciones y servicio médico. Atlapexco, Hgo. Sindicalizados de la presidencia municipal dieron a conocer que después de sostener una reunión con la alcaldesa, Teresa Flores Nochebuena, pudieron llegar a buenos términos, ya que recuperaron algunas prestaciones que les fueron quitadas durante la administración pasada.

Manifestaron que fue el pasado lunes cuando se reunieron con la presidenta y realizaron una revisión a las condiciones generales de trabajo, de ahí que le hicieron el planteamiento sobre la situación como vacaciones, servicio médico, incremento salarial, canasta básica y jubilación.

Así mismo y en esta primera reunión de trabajo, lograron concretar acuerdos importantes como es el apoyo del cien por ciento al servicio médico, además que podrán gozar de vacaciones como lo marca la ley.

Guadalupe Rivera Bautista, secretaria general de los sindicalizados, manifestó que gracias a ello, el personal podrá disfrutar de estas prestaciones, que por más de cuatro años no se les brindó ante la negación del ex alcalde, Antero Nochebuena Hernández.

Explicó que como sindicalizados sólo busca que los agremiados cuenten con las prestaciones que marca la ley, de ahí que señaló que esta primera mesa de trabajo fue muy fructífera señalando que la alcaldesa se encuentra en la disposición de coordinar los esfuerzos para trabajar de manera amena y sobre todo con respeto a sus derechos laborales.

Por otro lado, informaron que será en otra reunión de trabajo cuando se aborden temas como el incremento salarial, así como el concepto de canasta básica y también sobre la jubilación, donde reconocieron que podrían concretarse buenos acuerdos.

En ese contexto, los sindicalizados agradecieron a la presidenta municipal porque estas prestaciones se les vuelvan a dar, además que se encuentran en toda la disposición de trabajar de la mano para beneficio de los habitantes atlapexquenses.