IMSS con difícil labor de actualizar datos de 88 mil derechohabientes No se niega atención médica a quien no lo haya hecho dice el director de la UMF 3. La Unidad de Medicina Familias Número 3 del IMSS realiza desde el mes de enero de este año la difícil labor de actualizar los datos de un aproximado de 88 mil 130 derechohabientes a un ritmo de 70 personas por día como parte de la campaña nacional "Acceder Unificado" y su director Luis Fernando Pérez Arteaga afirma que no se le niega la atención médica a aquella persona que aún no hace ese trámite. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ASÍ LUCE el área de Archivo Clínico de la UMF 3 del IMSS desde las 06:00 de la mañana En entrevista detalló que ese sistema de "Acceder Unificado" está enlazado con el Sistema Nacional de Derechos y Obligaciones, con el Registro Nacional de Población y con el de Medicina Familiar y de Farmacia consistente en que el trabajador debe acudir a la institución a actualizar datos para evitar duplicidad de número u homonimia que es igualdad de nombres. "No hay una fecha límite y al derechohabiente no se le niega la atención, en cuanto viene a consulta el mismo sistema le indica que tiene que actualizar los datos a Archivo Clínico o si tiene la oportunidad hacerlo en el portal de internet" expresó. En los primeros tres meses de este año agregó, se vio rebasada la capacidad del personal de Archivo Clínico y se tuvo que abrir un turno vespertino pero actualmente ha disminuido la asistencia y solo atienden a 70 personas por día de lunes a viernes desde las 08:00 a las 14:00 horas. Recalcó que son diversos los documentos que debe llevar el trabajador afiliado al IMSS pero en el que más batalla para cumplir es en presentar el acta de nacimiento no mayor a un año de antigüedad, una identificación oficial como es la credencial del INE vigente y no vencida así como comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antiguo. "Hemos tenido la problemática con los derechohabientes que traen actas de nacimiento de 1995 o del 2000 o INES vencidas y la Ley es clara en el requisito, no es que no los queramos atender" expresó. Aquellos trabajadores que acuden a ventanilla en Archivo Clínico tienen que llegar desde antes de las 06:00 horas para poder obtener un turno y permanecer por horas esperando su turno sin embargo Pérez Arteaga expresó que la actualización de datos también se puede hacer por internet desde una computadora, una tableta electrónica o incluso a través de un teléfono celular. La página agregó, es www.imss.gob.mx/imssdigital, dar clic en la opción de "Derechohabientes, pensionados y público en general", seleccionar el grupo etareo al que se pertenece- adulto, joven, adulto mayor- y seleccionar la opción de "Actualización en UMF" y el sitio web le indicara los pasos para hacer ese trámite y evitar largas esperas en Archivo Clínico.