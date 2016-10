Arma de juguete causó alarma en la Leona Vicario Un arma de juguete que fue usada en la realización de una obra de teatro en un grupo de sexto año de la Escuela Primaria “Leona Vicario” causó alarma entre algunas madres de familia quienes acusaron que un menor anduvo amenazando a sus compañeros con ese objeto. Ciudad Valles 0 Comentarios Ni hemos expulsado a nadie ni hay armas, no hay nada que esconder dijo el director Juan Flores Ocaña Según versiones extraoficiales, la mañana de este miércoles una madre de familia de esa institución que pertenece al Sistema Educativo Estatal Regular, denunció que un menor de edad había amenazado a su hijo con una pistola real y que por tal motivo pediría al director que ese niño fuera expulsado. Sin embargo, en entrevista el director del plantel Juan Flores Ocaña negó tales hechos y respondió que no se ha expulsado a nadie y tampoco se han llevado pistolas reales a la institución sino fue un mal entendido. Detalló que los grupos de sexto grado están ensayando obras de teatro y en una de ellas se llevaron armas de juguete de utilería y como estamos en tiempos de inseguridad y hechos delictivos en la ciudad, “se fugó” la información de que se trataba de una pistola real, causando revuelo. En ese sentido consideró que es importante que los padres de familia revisen sus hogares lo que sus hijos llevan en sus mochilas para evitar que los menores puedan llevar a las aulas objetos que los dañen o lesionen a sus compañeros dado que ellos como profesores, para no violentar los derechos humanos no pueden inspeccionarlos aunque al final respondió que en la institución no hay nada que esconder. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA