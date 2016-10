Alertan ciudadanos sobre llamadas de amenazas por presuntos policías Se hacen pasar por elementos de la Policía Estatal acusando a la víctima de haber cometido algún delito. A través de una denuncia ciudadana hecha llegar a la página de www.zunoticia.com.mx, se dio a conocer una modalidad implementada por presuntos extorsionadores para sorprender a las personas a través de llamadas telefónicas, en donde se hacen pasar por elementos de la Policía Estatal acusando a la víctima de haber cometido algún delito. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El afectado envió captura de su pantalla de celular donde aparece la aplicación que jugaba y el número de donde recibió la llamada. El mensaje fue hecho llegar por la vía de mensajes inbox en la página electrónica, de este diario por un lector quien manifestó que el día de ayer recibió una llamada a su teléfono en tono amenazante “Buen día, quisiera comentar y poner sobre aviso algo que posiblemente está sucediendo en el municipio de Tamazunchale, bien , acabo de recibir una llamada de supuestamente la policía estatal, que según ellos mi número marcó ayer a las 7:35 (según alcance a escuchar por qué no lo dejaba, ya que iba a colgar)”. Y agregó “continuó diciendo que si no quería problemas con ellos en tono amenazante dejara de llamar, ACLARO a esa hora mi celular estaba ocupando una aplicación de juego online lo cual NO me deja bajo ninguna causa hacer llamadas o mensajes, otra cosa es que ni me sé el susodicho número de la policía estatal como para que llamen amenazándome sólo así”. El afectado envió captura de pantalla de su teléfono donde se observa lo que estaba haciendo al momento de la llamada, “según entorpezco investigación en el municipio, ellos entorpecen más mi privacidad y seguridad, ahora por que digo que es una supuesta llamada, porque dijeron que mi número es TELCEL y no es así. Así que sólo para que mantengan informadas a las personas si llegan a recibir esa clase de llamadas”. El denunciante señaló que desconoce a que se refieran los presuntos policías “No sé de que “investigación” se trate en sí, pero de mi celular no ha salido ninguna llamada, aclaro que notifiqué esta llamada a mi familia y conocidos. Cualquier cosa o recibir otra llamada de esta clase paso información a las autoridades correspondientes”, concluye el mensaje. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sensibiliza el DIF municipal a estudiantes sobre discapacidad Jovencita sordomuda del CBTis busca corona de señorita aniversario Discriminatorio distinguir a mujer indígena de rural Bajan ingresos de transportistas con la rehabilitación de la avenida Juárez Ya no pedimos la obra, sólo que nos dejen hacerla