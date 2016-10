Bajan ingresos de transportistas con la rehabilitación de la avenida Juárez Debido a que deben pagar estacionamiento particular, lo que disminuye en gran medida sus ganancias diarias. Tamazunchale, S.L.P.- Transportistas de la ruta Mecatlan-Tamazunchale son los principales afectados por la rehabilitación de la Avenida Juárez, derivado de que están pagando estacionamiento reduciendo sus ganancias durante el día, solicitando que los trabajos sean de manera responsable para que acaben pronto y volver a la rutina diaria. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Piden se agilicen los trabajos. Lucio Ramírez Nájera, representante de la ruta Mecatlán- Tamazunchale, mencionó “la ruta de Mecatlán es la principal afectada, ya que se tuvo que realizar el movimiento de la base a un estacionamiento, cuota que pagaremos nosotros mismos, el cual es un gasto mas para nuestro bolsillo, ya que no podemos dejar sin ruta a nuestra gente que diariamente hace uso de nuestro transporte, esperamos que los trabajos sean rápidos para que no perdamos más, ya que ganancias no habrá en ese tiempo, sabemos que es difícil pero solicitamos que se agilicen los trabajos para que no quedemos muy perjudicados con el ingreso económico”. Señaló “nosotros pagaremos estacionamiento alrededor de 140 a 170 pesos diarios por cajón y en estos tres meses no habrá ganancias para los transportistas de la ruta Mecatlán, sabemos que la obra beneficiará pero también nos pasa a perjudicar a nuestra base y a todos los compañeros que tendremos que pagar un lugar mientras se lleva el trabajo en el sector, lo que más tememos es en las vacaciones de diciembre cuando no existen ni alumnos ni docentes al COBACH de Mecatlán ya que ellos son nuestros principales clientes”. Por otro lado dijo “esperamos que este trabajo se haga bien ya que como transportistas realizamos un gran esfuerzo para no dejar de trabajar y que la gente cuente con sus rutas, pero sobre todo entender la situación que estamos pasando”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alertan ciudadanos sobre llamadas de amenazas por presuntos policías Sensibiliza el DIF municipal a estudiantes sobre discapacidad Jovencita sordomuda del CBTis busca corona de señorita aniversario Discriminatorio distinguir a mujer indígena de rural Ya no pedimos la obra, sólo que nos dejen hacerla