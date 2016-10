Ya no pedimos la obra, sólo que nos dejen hacerla

Al respecto los comerciantes de la plazoleta de Guadalupe que en días pasados pidieron la salida de los vecinos de la ribera del río Moctezuma, refirieron que tuvieron que retirar las tablas que bloqueaban el paso por las escaleras rotas, para que las personas que viven en esa zona no tuvieran que dar la vuelta hasta las escaleras de concreto y pudieran salir con mayor facilidad. Sin embargo refieren que dichas tablas fueron colocadas por ellos mismos y no por el ayuntamiento como se manejaba en un principio, ya que el interés es que ya no se dieran accidentes por caídas como ocurrió con un bebé que caminó hasta dicho lugar y cayó de casi dos metros de altura. Señalan que ahora ya no piden que se construya el muro por parte del municipio, ya que de la solicitud que se metió ante obras públicas no ha habido respuesta, solo piden que se les otorgue el permiso para poder cerrar dicho paso con recursos propios y que sean retiradas las escaleras derruidas.