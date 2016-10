Posible renuncia de Contralor Interno es negada por el alcalde Los rumores dañan más a la persona que al gobierno, asegura. Axtla de Terrazas, S.L.P.- Tras trascender la posible renuncia del Contralor Interno Carmelo Reyes Rubio, el alcalde Julio César Recéndiz, negó tener notificación oficial, pero en caso de ocurrir aclaró, tendrá que ser el grupo de regidores del PRI, quien deba hacer una nueva presentación de una tercía. Axtla | Axtla 0 Comentarios Regidores deberán presentar tercia para sustituir a Contralor Interno si Carmelo Reyes, presenta renuncia al cargo. “Tengo conocimiento a través de redes sociales, sobre una presunta renuncia por parte de Carmelo Reyes Rubio, quien actualmente ocupa el cargo de Contralor Interno de esta administración, lo cual, es totalmente falso, él a mí no me ha comentado absolutamente nada, incluso el pasado martes tuvimos una gira de trabajo en la Comunidad de Chalco, y el acudió como funcionario, ha trabajado de manera normal y no me ha informado sobre ninguna inquietud de dejar el puesto”, explicó. El Edil, indicó que el cargo de Contralor Municipal, lo propone la primera minoría de Cabildo, la cual, corresponde al Partido Revolucionario Institucional, por lo tanto, Hernández Recéndiz, fue cuestionado que si su presunta salida podrían ser presiones al interior de dicho partido, es decir, grilla política en este grupo, por lo que dijo desconocer el motivo por el cual se están “soltando” estos rumores de la salida del funcionario, que lejos de afectar la administración podrían afectar la imagen personal del mismo contralor. “El gobierno municipal no se desestabiliza, pues en caso de que Carmelo Reyes saliera de la administración sería este mismo grupo –refiriéndose a los priístas- quienes propongan a tres personas y sería el cuerpo de cabildo completo quien decida quién de las propuestas se quede en el cargo, lo que sí quiero recalcar, es el trabajo que hasta el momento ha estado realizando Reyes Rubio, el cual, ha dado los resultados que se esperan en esta administración”. Finalizó. Por otro lado, de manera extraoficial, trascendió que el Contralor Interno Carmelo Reyes Rubio, ya se encontraba en proceso de entrega de recepción, la cual, de ser ciertos estos rumores terminaría el próximo viernes separándose ese día de su cargo, por lo pronto, el día de hoy, el Alcalde Julio César Hernández Recéndiz, el Tesorero Municipal Daniel López Gutiérrez, el Cuerpo de Cabildo, y el mismo Reyes Rubio se encuentran en la capital potosina, para realizar la entrega de documentación de algunas observaciones que de las que se hicieron acreedoras por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que se deduce que será a su llegada en donde se emita un comunicado o alguna declaración por parte del Presidente Municipal o en su caso del mismo Carmelo Reyes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA La comunidad de Chalco decidirá el destino de los lagartos: Delegado Ejido Chimalaco celebró 88 años de su fundación Alcalde supervisó obra en Chalco Falsos encuestadores atracan a familias axtlenses que confiadas les proporcionan datos generales Alcalde y Procuraduría Agraria entregaron 26 títulos parcelarios