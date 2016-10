Inauguración de renovación en el CISDEPI, pasó desapercibida Evento protocolario no fue anunciada y pasó por desapercibida. Matlapa, S.L.P.- Trascendió que el pasado 7 de octubre, personal de Gobierno del Estado, acudió a las instalaciones del CISDEPI, donde constataron la construcción de las instalaciones y de manera simbólica realizaron una inauguración que pasó desapercibida, ya que no hubo grandes invitados y se canceló la presencia del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios La inauguración de la rehabilitación del CISDEPI, pasó desapercibida. Lucio Hernández Morales, explicó “se tuvo la presencia de personal de Gobierno del Estado, quienes realizaron la inauguración de las oficinas de la dirección, remodelaciones que se realizaron y otros puntos, donde se entrevistaron con el director Luis Santiago Catarina”. Mencionó que se tenía prevista la visita del mandatario Estatal, para hacer la inauguración oficial, sin embargo, por cuestiones de trabajo, el Gobernador no pudo acudir al evento, siendo solo representantes del Estado, quienes efectuaran el acto protocolario. Señaló que habían preparado algunos números para deleitar al Gobernador, demostrando que se han tenido avances importantes de las clases que se imparten dentro del plantel, que al final se presentaron, pero ya no al Gobernador, donde esperan que para alguna gira, los puedan llamar y se constate el trabajo realizado. Cabe señalar, que dentro del CISDEPI, se llevan a cabo diversas capacitaciones para los alumnos, a quienes se les enseña parte de la agricultura, las artesanías, el cultivo de la vainilla, entre otras especies, que son de vital importancia para la economía de la región. Con estos trabajos, se les enseña a los jóvenes un oficio, para que tengan conocimientos de cómo preparar la tierra, y aprovechar la riqueza del suelo para el sustento de sus futuras familias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Conmemoran el 12 de octubre en la primaria “Emiliano Zapata” Convocan a reunión de consejo de transporte “En CDI estamos trabajando con cafeticultores de Matlapa” Cambian al Director de Seguridad Pública Municipal En Papatlas no han llegado las obras