A celebrar misa a fieles difuntos en Xantolo

Raúl Hernández Hernández, párroco de la iglesia Asunción de María dijo “ya estamos con la programación de actividades para celebrar a Todos los Santos, tradición y cultura que se tiene en la huasteca sur, buscando fortalecer los lazos de convivencia, reflexionando a través de los seres que partieron primero, trabajando con nuestro lema “con alegría, valor y ternura; valoramos nuestra cultura, además el ser humano que no ha experimentado la conversión, no tiene otro destino que vivir bajo el peso de su mano, y su destino es la muerte, no solo lo físico sino lo espiritual. Esta fiesta es la oportunidad para comprender lo valioso de la vida, cuando se está en unión”. Indicó “con la llegada del mes de octubre se iniciaron a preparar las actividades para Todos los Santos, celebrándose una misa el 2 de Noviembre a las 8:00 de la mañana en el panteón municipal de la cabecera y algunas localidades, con el fin de pedir por el eterno descanso de los fieles difuntos, recordando a esas personas que partieron dejando un recuerdo en el corazón de su familiares, amigos y conocidos, recordando que la resurrección del señor no es algo del pasado” concluyó.