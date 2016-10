“En el CDM se requiere de un presidente que sea sólo juez, no juez y parte”: EAS

El ex munícipe, dijo que el acalorado encuentro que se dio entre priistas en la pasada toma de Concejo Técnico Municipal, fue porque ya se están calentando motores rumbo al 2018 y solo se trata de la unificación del partido, indicó. Aguilar Sánchez, de manera abierta dijo apoyar a su ex secretario particular Filogonio Barragán, para que quede como presidente del CDM del tricolor, porque es el único que solo seria juez, dado a que no tiene intereses de participar para ningún otro puesto dentro del Revolucionario Institucional. Al mencionarle que de las administraciones priistas más cuestionadas por la ciudadanía fue la que encabezó respondió” pues los que critican a de ser panistas, porque los verdaderos priistas seguimos trabajando por nuestro partido y el día de la elección los que emitieron su voto fueron los verdaderos militantes del pri y que aquí seguimos”.