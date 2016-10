Antorcha Campesina anuncia manifestación contra la CFE Luego de que este jueves les negaran una vez más el presupuesto para la introducción de la red de energía eléctrica que vienen solicitando desde hace meses para el fraccionamiento Buenos Aires. El dirigente en Valles de Antorcha Campesina, Miguel Ángel Álvarez López, anunció una nueva manifestación al exterior de las oficinas de la CFE luego de que este jueves les negaran una vez más el presupuesto para la introducción de la red de energía eléctrica que vienen solicitando desde hace meses para el fraccionamiento Buenos Aires. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios UNA VEZ MÁS LAS instalaciones de la CFE fueron visitadas por un contingente de antorchistas de la localidad A las 10:00 horas de este jueves, un aproximado de 80 personas habitantes de ese sector arribaron al exterior de la citada oficina y minutos después una comitiva pasó a dialogar con el director de planeación Víctor Antonio Oropeza Reyes. Sin embargo, tras esa reunión, el directivo de la CFE les manifestó, dijo Álvarez López, que no podían entregarles dicho presupuesto porque existía un amparo interpuesto por ejidatarios de Plan de Ayala para que no les dieron lo que pedían. Recordó que legisladores federales de Antorcha Campesina, gestionaron recursos millonarios para esa obra de electrificación en este año pero de no aplicarse, serán devueltos a la federación y sólo requieren ese presupuesto para que comiencen los trabajos. “La vez pasada que vinimos a manifestarnos nos dijeron que si nos hacían el presupuesto en 7 días siempre y cuando entregáramos el plano de la colonia, ya lo entregamos hace un mes y nos costó algo de recurso y ahora nos dicen que no se puede que porque hay un amparo solicitado por los ejidatarios de Plan de Ayala” agregó. Se quejó que el superintendente de la CFE, José de Jesús Moreno Aguilar, no les quiere proporcionar el número de expediente de la solicitud de amparo ni copia de la misma para que ellos se puedan defender. Por tal motivo ante “la cerrazón de la CFE” informó que la próxima semana realizarán una manifestación para exigir ese documento y de ser posible un plantón con antorchistas de todo el municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Habrá paseo dominical en el 36º Batallón de Infantería DAPAS pedirá suban las las tarifas para el 2017 Mil empleos agrícolas, oportunidades de comercialización: “Misión comercial Cd. Valles, SLP. – Dallas, Texas 2016” Campaña de esterilización canina y felina hará la SSA Ofrecen predio particular para camino alterno en el Cascabel