DAPAS pedirá suban las las tarifas para el 2017 La Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) busca pedir al Congreso del Estado les autorice un nuevo aumento a las tarifas del servicio, tema que será abordado en la próxima sesión de la Junta de Gobierno que preside el alcalde Jorge Terán Juárez. Ciudad Valles | Ciudad Valles EL DIRECTOR DE LA DAPAS Edgardo González buscará que el alcalde Jorge Terán lo apoye en aumentar las tarifas Edgardo González Ordaz, director de la DAPAS, afirmó lo anterior aunque recordó que en este año les fue autorizado un 15.5% de incremento a las tarifas de un 25% que pidieron y que todo lo que ha entrado a raíz de ello ha sido aplicado directamente a la reparación de tramos de drenajes colapsados. Dentro de los fundamentos que da para volver a pedir dicho incremento manifiesta que por 8 años no se habían tenido aumentos a las tarifas, que el parque vehicular desde el año 2000 no se renueva y que no les alcanza para realizar proyectos de ampliación de la red en colonias y comunidades, sin embargo al cuestionársele sobre los altos salarios que perciben quienes laboran en el organismo indicó "olvídense de los sueldos, los sueldos es otra cuestión". "De acuerdo a lo que determine la Junta de Gobierno que se llevará a cabo a finales de mes, previo a los estudios y a los análisis que arroje y atendiendo las indicaciones de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso se verá la posibilidad de ajustar algunas tarifas" expresó González Ordaz. Por tal motivo en estos momentos personal técnico del organismo está haciendo los cálculos de cuanto porcentaje estarán pidiendo de incremento a las tarifas. Cabe recordar que hace unas semanas atrás, la presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado Graciela Gaitán manifestó que no se les avalaría el aumento a las tarifas a aquellos organismo que se les aprobó un incremento en este año entre ellos la DAPAS y ante ello González Ordaz señaló que al final será la Legislatura la que decida si se avala o no.