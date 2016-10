Campaña de esterilización canina y felina hará la SSA

Lo anterior fue informado por Edwin Lárraga Sánchez responsable del área de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria quien añadió que dicha actividad forma parte de la Semana Nacional de Esterilización Quirúrgica Canina y Felina que se realiza en todo el País cuyo objetivo principal es el evitar que animales como perros y gatos terminen en situación de calle. La meta informó, es esterilizar a un aproximado de 100 mascotas en dicho día con personal garantizado, médico veterinario y recomendó a la población llevar a sus mascotas limpias, con un mínimo de un ayuno de 6 horas y deberán tener más de dos meses de edad. “El objetivo es evitar que muchos perros lleguen a situación de calle porque vemos que en la zona hay muchos o no son callejeros sino tienen dueños irresponsables por las preñeces no deseadas” expresó. Según las cifras del área de Zoonosis, dijo, en Valles se tiene un censo de aproximadamente 25 mil animales y un 10% de ellos son callejeros o están descuidados. Desde el 2010 se realizan de manera constante esas campañas de esterilización pero no fue hasta el 2014 cuando se conformaron dos brigadas de profesionistas que durante todo el año realizan cirugías en los municipios que comprenden la Jurisdicción Sanitaria 5.