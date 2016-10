Mil empleos agrícolas, oportunidades de comercialización: “Misión comercial Cd. Valles, SLP. – Dallas, Texas 2016” El gobierno tiene un especial interés para que los lazos y convenios que se establezcan con esta Misión Comercial continúen por muchos años. Con el fin de estrechar lazos comerciales, fomentar el turismo y generar oportunidades de empleo en Estados Unidos para los habitantes de Ciudad Valles y la Huasteca Potosina, se encuentra en nuestra localidad un grupo de empresarios que forman parte de la Misión Comercial de Dallas, Texas, a quienes este día les dio la bienvenida el alcalde Jorge Terán Juárez, quien a su vez recibió una bandera del Estado de Texas y un reconocimiento por su arduo trabajo e impulso a la colaboración San Luis Potosí – Texas en materia comercial y laboral. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios La finalidad de este convenio es estrechar lazos comerciales, fomentar el turismo y generar oportunidades de empleo en Estados Unidos para los habitantes de Ciudad Valles y la Huasteca Potosina. El grupo de empresarios, está al frente por la Presidenta de la Cámara de Comercio Suroeste Capítulo Dallas, Josie F. Orosco, por el potosino Mario César Ramírez quien es también integrante de ese organismo, por un representante de La Gran Cámara de Comercio American Asiática, Ken Tse, así como por representantes de compañías norteamericanas y de despachos de abogados, quienes ven en Valles y la Huasteca potencial comercial, turístico y laboral para establecer convenios y acuerdos de colaboración. Durante una rueda de prensa con medios de comunicación local y regional, en la que estuvieron presentes el Coordinador del Gobierno del Estado en la Huasteca, Antolín Etienne; el Delegado de la SAGARPA, Gastón Santos; la Directora de la Oficina de Enlace Municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Beatriz Ponce Alonso; el Presidente de la CANACO en Valles, Raúl Altamirano, y el grupo de empresarios norteamericano, el alcalde Jorge Terán Juárez, luego de darle la bienvenida, señaló que su gobierno tiene un especial interés para que los lazos y convenios que se establezcan con esta Misión Comercial continúen por muchos años, y por ello dijo, habrá que trabajar de la mano de la Cámara de Comercio de Ciudad Valles encabezada por Raúl Altamirano para dar cumplimiento con los protocolos necesarios de los acuerdos para que sea este organismo el que de seguimiento a todos estos trabajos, aun y cuando la presente administración municipal concluya sus funciones. De igual forma dijo el edil vallense, que será a través de la Oficina Municipal de Relaciones Exteriores, al frente por Beatriz Ponce donde se de continuidad a los convenios y acuerdos que este gobierno concrete, para que la población que forme parte de éstos, tenga garantía de legalidad y formalidad. Por su parte, Josie F. Orosco, destacó que las dos visitas realizadas por el alcalde vallense a Dallas fueron pieza clave para estar hoy en Ciudad Valles, mencionando que precisamente este mes de Octubre a apenas once meses de iniciadas las pláticas ya hay resultados concretos con esta primera visita, en la que traen una agenda de trabajo que incluye talleres de capacitación para que los emprendedores huastecos puedan y aprehendan a comercializar sus productos en Estados Unidos, para lo cual se brinda la asesoría legal necesaria y de manera totalmente gratuita. Además hizo el anuncio de la oportunidad de brindar trabajo a mil trabajadores del campo, que cumplan con los requisitos para obtener una Visa de Trabajo de Campo H-2, gracias a la participación de una compañía que busca trabajadores con conocimientos en los cultivos de papa, pepino, tabaco, caña de azúcar, maíz, calabazas y café. Por su parte, Mario César Ramírez, principal impulsor de estos acuerdos y lazos binacionales, enfatizó que el panorama que actualmente enfrentan los Estados Unidos al tener en puerta ya sus elecciones presidenciales, no afecta en nada la relación y los convenios que se dan entre Ciudad Valles y la Cámara de Comercio de Dallas, ya que lo que une a ambas ciudades va más allá de lo comercial, pues tan solo en esa ciudad del norte de Texas radican poco más de 250 mil potosinos, que junto a los que radican en Houston suman tan sólo en esas 2 ciudades, 500 mil paisanos de nuestra entidad.. Ken Tse, representante de La Gran Cámara de Comercio American Asiática, indicó que por su parte iniciarán con trabajos de promoción para que turistas chinos tomen en cuenta a Ciudad Valles y a toda la Huasteca Potosina como un destino turístico, mencionando además de la posibilidad de abrir los canales para que productos elaborados en la zona encuentren también mercado en el país asiático. Rodrigo Amarillas enlace de Mercados Hispanos en Estados Unidos, dijo que hoy la población de Valles y la Huasteca tiene una gran oportunidad con esta visita de la Misión Comercial de Dallas, pues hay oferta laboral en el campo, en el comercio y otras áreas, con la seguridad de que habrá formalidad y respeto en los contratos, así como buen trato a las personas, y apoyo con las visas de trabajo. Finalmente, a nombre del Gobernador Juan Manuel Carreras López, el Coordinador en la Zona Huasteca, Antolín Etienne les dijo que las puertas de esta región y de todo el Estado están abiertas para todos aquellos que vean en nuestra entidad la oportunidad para apoyarla, reconociendo la labor del potosino Mario César Ramírez de quien dijo ojalá hubiera muchos paisanos como él, que no se olvidan de su tierra y que trabajan desde la Unión Americana para que su gente tenga oportunidades de crecer. Luego de la rueda de prensa, la agenda de trabajo de los empresarios de esta Misión Comercial de Dallas, Texas continuó con la exposición de conferencias y talleres para los representantes de los sectores convocados, relacionados con las áreas de Gastronomía, Agricultura, Turismo, entre otras, las cuales concluirán mañana viernes. 