Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios

La salida del dirigente estatal del partido Nueva Alianza, prácticamente ha transcurrido de manera silenciosa entre las filas, aunque no se ha dado a conocer cuáles fueron las razones que llevaron a Jesús Ernesto de la Maza Jiménez a renunciar al cargo, solamente se dio nombramiento de manera temporal a la secretaria general Claudia Tristán Alvarado, como presidenta interina.

Será dentro de tres meses cuando se lleve a cabo el proceso de renovación el cual será marcado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, que conforma la base principal de dicho partido político, una de las figuras que pueden llegar a ocupar el cargo es el ex dirigente de la sección 26, Crisógono Sánchez Lara, quien actualmente es una figura cercana a la dirigencia sindical actual.

De hecho se espera que el próximo martes se tenga la visita del dirigente nacional Juan Díaz de la Torre a la capital del estado para encabezar algunas actividades del gremio, y en donde se espera conocer alguna señal que indique quien habrá de ocupar la vacante, ya que quien sea elegido o designado tendrá en su espalda la carga de defender la alianza con el Revolucionario Institucional o bien el divorcio por sobrevivencia, ya que una gran mayoría los maestros están inconformes con el partido en el poder.

Quien prácticamente ha desaparecido de la actividad es la regidora del Partido Revolucionario Institucional, María Teresa Hernández Montes, ya que prácticamente quien ha tomado el mando en las actividades del partido es la nueva delegada Margarita Viñas Orta, quien conoce ya el oficio y llegó a sacudir el polvo de los priístas que permanecían aletargados, aunque ahora todos se dicen sus amigos y presumen de tener una cercanía institucional y de amistad, lo que pudiera servir al momento de buscar un acuerdo de unidad para el cambio de dirigencia municipal.

Quienes también mantienen el trabajo son los integrantes del Consejo para la Calidad y Atención de los Pueblos Indígenas, CCAPI, ya que el día de mañana habrán de sostener una reunión con los comisariados municipales a fin de revisar el trabajo que se está haciendo con las dependencias, además de aterrizar información sobre el proceso de reincorporación a la CNC, después de la reunión pasada donde daban a conocer que regresaban a las filas.

Para nadie es secreto que habrán de buscar incrustar a una figura de peso de su organización en la dirigencia de la CNC, aunque en este proceso tendrán que buscar los acuerdos con otras agrupaciones como la GDH, quienes también tienen la misma pretensión.

En San Martín resurgen aspirantes a la presidencia municipal aun de manera temprana, donde se ha visto a Alejandro García Lara haciendo reuniones pequeñas convocando a su equipo con quienes según dice hizo ganar a varios que a la hora de pagar el favor se olvidaron de quienes los apoyaron, por ello quiere buscar la presidencia y compensar con su gente lo que les quedaron a deber.

Por otra parte regresó al pueblo la ex dirigente del Partido del Trabajo PT Socorro Zúñiga quien durante algún tiempo se perdió del municipio, y quien fuera la candidata del partido en mención en las pasadas elecciones, ahora buscará un partido donde encontrar cobijo para buscar nuevamente posicionarse en el ambiente político.