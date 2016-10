Apreciaciones A pesar de que los diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, entre ellos su presidenta Graciela Gaitán Díaz, habían expresado que no avalarán más aumentos a la tarifa del servicio a los organismos que en este año se les autorizó el incremento, la DAPAS de Valles aun así lo solicitará según lo expresó el director Edgardo González Ordaz. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Las excusas son las mismas que dio a finales del año pasado cuando pidió un incremento de más del 20%, aunque sólo le autorizaron el 15.5% y entre ellas estaba la falta de materiales para los trabajos de mantenimiento, no tener parque vehicular nuevo sino viejo y a punto de llegar al fin de su vida útil, sin embargo al cuestionársele sobre los altos salarios que se tienen en el organismo, González Ordaz respondió que ese tema debe de olvidarse y dejarse a un lado. Y es que siempre se ha dicho que la DAPAS es el botín político de quien llega a ocupar la presidencia ya que, ahí se mandan a trabajar a aquellos que se les prometió chamba en campaña y en específico en esta administración se ha denunciado que los empleados de confianza, jefes de área, además de recibir sus jugosos sueldos, reciben bonos extra por miles de pesos, entre ellos el mismo líder sindical Alejandro Ballesteros. Lo que se requiere dicen algunos, no es aumentar las tarifas, sino adoptar medidas serias y recortar gastos innecesarios, reducir sueldos, correr a aquellos que solo van a cobrar, en pocas palabras que la DAPAS sea eficiente y que tenga productividad. El empresario Tomás Olivares quien dicen, se perfila para presidir la delegación de la COPARMEX en Valles, criticó la decisión del Gobierno del Estado anunciada por la Secretaría de Desarrollo Económico de invertir 16 MDP para la introducción de servicios como drenaje, energía eléctrica entre otros al parque industrial. Y es que dijo, por lo menos a los empresarios no se les cuestionó sobre esa decisión que se tomó para conocer su opinión, si lo veían viable o no porque el riesgo que se corre es que, se destinen esos millones de pesos en algo que al final no dé frutos. Tan solo dicho zona industrial tiene más de 16 años de existir y lo que en su momento se le invirtió se fue a la basura. Continúa la lucha de Antorcha Campesina por lograr que la CFE les entregue el presupuesto para la introducción de ese servicio en el fraccionamiento Buenos Aires. Señala su dirigente Miguel Ángel Álvarez que dicha empresa ha usado diversos pretextos entre ellos que la zona es irregular y que ejidatarios de Plan de Ayala “se ampararon” para que no les dieran ese documento. Sobre ese tema de introducir servicios básicos en zonas irregulares hay precedentes a favor de los antorchistas como es el caso de la colonia La Estrella en donde, en el 2015 y quien sabe cómo, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional avaló la aplicación de recursos para la introducción de la “luz” a ese sector por cerca de 3.5 MDP y por eso cuestiona esa organización del porque no se ha podido hacer lo mismo en Buenos Aires. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones