Alertas sí, alarmismo no, pide regidor de educación Manifestó que la situación de inseguridad que se vive en el estado es un llamado a los padres para que estén al pendiente de sus hijos, y no se debe hacer campaña con el miedo. Como resultado de la situación de inseguridad que prevalece en el municipio es que la sociedad está reaccionando ante las alertas que se lanzan, señaló el regidor de educación del municipio, quien dijo reconocer a las madres y padres de familia que acudieron a revisar y hasta recoger a sus hijos, afirmando que no es psicosis, sino una realidad que se está viviendo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Gregorio Chipuli Barrios, regidor de educación Al respecto Gregorio Chipuli Barrios, manifestó que aunque los gobiernos tanto municipal, como estatal y federal lo nieguen, es una realidad que está a la vista, y les toca atender el clima de inseguridad que se vive en el estado y en el país, por lo que aplaude la actitud de las madres que acudieron a buscar la protección de sus hijos a las escuelas, ya que dentro de las instituciones la responsabilidad es de los maestros. El edil resaltó que es necesario platicar más con los hijos y educarlos respecto a las medidas de seguridad que se deben de tomar en caso de que una persona extraña se les acerque, ya que refiere que desafortunadamente ha llegado mucha gente al municipio, algunos con intención de crecer, pero otros más con malas intenciones. Señaló que resulta difícil poder atender a todas las instituciones y menos poner un policía a cada alumno, sin embargo una opción para reforzar la seguridad en las escuelas es la que se ha utilizado en otras ciudades en donde se da empleo a las personas de la tercera edad que están jubilados para que puedan dar vialidad y vigilar la salida de los alumnos. "Habría que implementar estrategias para enfrentar las cosas que están pasando, y si hay que invertirle pues ni modo, si bien es cierto que la educación es relevante, yo creo que los tiempos que estamos viviendo requieren otro tipo de estrategias de trabajo con estos asuntos que están pasando en la actualidad, tienen que meterle". En cuanto los pronunciamientos que han realizado algunas figuras políticas a través de las redes sociales aprovechando la situación para promoverse políticamente, el regidor consideró que están en su derecho como lo marca la constitución de ejercer su derecho a la libertad de expresión, sin embargo dijo es muy fácil decir cómo se deben hacer las cosas y otra es hacerlas.