Antorcha pide se cumplan acuerdos con Ayuntamiento Acuden un grupo numeroso a la alcaldía sólo para ver cuándo los pueden recibir para audiencia. Un contingente de aproximadamente cien personas, adheridas a la organización Antorcha Campesina, hicieron acto de presencia frente a las instalaciones del palacio municipal, liderados por Andrés Pérez Barrera, quien sostuvo un encuentro con el secretario técnico del Ayuntamiento, José Luis Meza Vidales, para tratar los acuerdos que el gobierno mantiene con esta organización, ya que aseguran aún faltan cosas por cumplir. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale Un contingente de adheridos a Antorcha Campesina, se manifestaron ante el palacio municipal, pidiendo se cumplan los acuerdos con el ayuntamiento. Al cuestionarle a Pérez Barrera el motivo de su manifestación, estableció "Lo que pasa es que entre los acuerdos que tenemos con el presidente, hay varias obras y varios apoyos con la gente que ya se está venciendo el plazo para su realización, entonces venimos buscando una fecha para que ya se resuelvan, y no nos estén dando más largas". Dijo que una comitiva sostuvo una reunión con el secretario técnico del Ayuntamiento, sin embargo no obtuvieron fecha para que se ejecuten las acciones que aún faltan, "Y ahorita todavía no nos dieron la fecha, nos atendió el ingeniero Pepe Meza, y quedamos que para la próxima semana vendremos otra comisión, porque en otros casos tenemos que integrar expedientes, y queremos que nos den fecha porque después se complica, y queremos ir avanzando y nosotros gestionamos en muchas dependencia y se acumulan los expedientes". Pérez Barrera, agregó, -"Aun no hay buena respuesta, vamos a esperar a la semana, tiene que ser entre el mes que entra y el otro, y se nos va el tiempo, ojala que se nos apoye y si no ya nos estaremos movilizando".