Cerro de tierra obstaculiza circulación en calle del Mirador

Jaltocán, Hgo.- La calle principal del Barrio Mirador se encuentra obstaculizada por una enorme cantidad de tierra que además representa un riesgo para quienes circulan por la arteria ante la inclinación que presenta, en donde a pesar del problema que genera, dieron a conocer habitantes que su solicitud no ha sido atendida.

Los afectados explicaron que como resultado de la introducción del sistema de agua potable y del drenaje en dicho barrio, las cuales fueron realizadas por la pasada administración, se acumuló una gran cantidad de tierra que fue depositada en la calle principal, y que desde julio le estuvieron pidiendo al ex alcalde Hipólito Hernández Aquino que enviara a sus trabajadores para que retiraran el escombro, solicitud que no fue atendida.

Las familias afectadas dijeron que han seguido viendo al ex edil para pedirle que los apoyen para que sea levantada la tierra, ya que ellos fueron los encargados de supervisar la obra y debieron exigir a la empresa constructora que dejara en buenas condiciones para que nadie resultara afectado.

Ante dicha situación y debido a las negativas aseguraron que se formara una comitiva con las familias afectadas las cuales irán a la casa del ex munícipe a pedirle que les dé solución.