Llaman a comparecer a ex tesorera municipal Fue citada por el contralor para que responda por algunas irregularidades presentadas en el proceso de entrega recepción. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios La ex tesorera municipal fue notificada para que se presentara en la presidencia para solventar algunas irregularidades en la entrega recepción. Huautla, Hgo. Ex funcionarios de la presidencia municipal de la administración pasada se presentaron el pasado miércoles para solventar supuestamente algunas observaciones detectadas en la entrega recepción, dentro del sistema PER2016, sin embargo no fueron atendidos y hasta el momento desconocen cuáles son las irregularidades presentadas.

Trascendió que entre los ex funcionarios se encuentra quien fungió como tesorera municipal, Josefina Flores Guzmán, que de acuerdo a lo publicado en el estrado de la alcaldía ya le habían enviado dos oficios para que se presentara.

Los oficios que giró el contralor municipal, Hilario Hernández Hernández es para que respondan por algunas observaciones detectadas por el área a su cargo en la entrega recepción en el sistema PER2016 dependiente de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

Los oficios girados responden a los artículos 41, 106, fracción XIX y XX de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

En ese mismo sentido solicitaron la presencia de otros dos ex funcionarios quienes fungieron como contadores, a quienes también se les enviaron dos notificaciones, pero que se presentaron junto con la ex tesorera pero no fueron atendidos.

Así mismo, para conocer sobre la situación que prevalece ante el llamado de los ex funcionarios, se buscó al contralor municipal, sin embargo no se encontró en sus oficinas ya que de acuerdo a algunos empleados se encontraba en la ciudad de Pachuca.

Por otro lado, de manera extra oficial se supo que existen varias irregularidades como el contrato de arrendamiento de una casa cuya renta oscilaba arriba de 10 mil pesos mensuales y los dueños fueron funcionarios en el gobierno de Felipe Juárez Ramírez.