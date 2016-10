Harán demostración de altares y comparsas frente a palacio municipal El departamento de educación realizará demostración de altares y comparsas en niveles de educación básica frente a palacio municipal. El departamento de educación hace la convocatoria para invitar a los alumnos de las diferentes escuelas a participar en las demostraciones de altares y comparsas, en los tres niveles de educación básica. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Eva Sánchez Rangel, coordinadora de educación municipal. En una plática que se tuvo con Eva Sánchez Rangel, se le preguntó sobre las actividades que se realizarían en cuanto a las escuelas en estas festividades del primero y dos de noviembre, a lo que contestó “ya se realizaron las convocatorias y se entregaron a cada una de las escuelas, donde estarán participando el nivel preescolar, primaria y secundaria en diferentes fechas en la demostración de altares y comparsas”. Añadió “para el día 28 de octubre en la demostración de altares se presentará el preescolar primaria y secundaria, en horario de ocho a una de la tarde, y ese mismo día las primarias estarán haciendo la demostración de sus comparsas de cuatro a seis, y será hasta el día 29 de noviembre cuando el nivel secundaria hará demostración de sus comparsas de seis a ocho de la tarde”. Remarcó “esto no será un concurso, sólo es una demostración como ya se les mencionó anteriormente”. Precisó “el programa se llevará a cabo frente a palacio municipal”. Aprovechó para hacer la invitación a todas las instituciones, ya que se escuchan rumores que están muy desanimados los alumnos ya que dan a conocer que siempre son las mismas escuelas las que ganan los primeros lugares, “pero en este caso sólo es una demostración y no un concurso, es para que se diviertan un rato y sean parte de esta tradición que se lleva a cabo” argumentó Eva Sánchez Rangel. Asimismo, también hizo hincapié en el tema de la inseguridad que hay hoy en día para los alumnos, afirmó “estamos realizando una solicitud para pedir seguridad en las escuelas a la hora de salida de los educandos, ya que los niños y adolescentes corren muchos riesgos a esa hora”. Repitió “estamos trabajando en eso, para los niños, y en verdad esperamos que sí nos puedan apoyar en este aspecto”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Nueva alianza busca definir acciones para las elecciones del 2018 CDI Tampacán imprime actas de nacimiento de todo el país de manera gratuita Denuncian consumo de bebidas embriagantes en pollería Tamazunchalenses disfrutaron de puesta en escena musicalizada con temas de The Beatles Corrige alumbrado 200 luminarias en zona rural y urbana