Tamazunchalenses disfrutaron de puesta en escena musicalizada con temas de The Beatles

Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar dando como siempre muestra de la necesidad de traer buenos espectáculos culturales al pueblo de Tamazunchale: “es algo que normalmente no vemos y yo particularmente disfruté mucho de la obra de teatro, me gustan “Los Beatles” y la historia estuvo muy bien narrada”, mencionó uno de los espectadores que durante la obra coreo cada uno de los temas.

En nombre del Presidente Municipal, el titular de la Casa de la Cultura, Abelardo Cruz Pérez, hizo mención y agradecimiento a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado por tomar en cuenta al municipio para enviar esta obra de teatro que agradó a grandes y pequeños, y sobre todo logró involucrar a las familias en un ambiente de convivencia cultural.

Las canciones más representativas de la banda pudieron transmitir los sentimientos menos esperados a los espectadores en esta extensión municipal del XVI Festival de San Luis.