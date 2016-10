CDI Tampacán imprime actas de nacimiento de todo el país de manera gratuita Siempre y cuando aparezcan en el sistema nacional del registro civil, el apoyo es a las comunidades indígenas. Adelaido Cabañas Hernández, director de centro de la CDI con sede en el municipio de Tampacán, dio a conocer que se encuentran ofertando un servicio más a la población indígena, como lo es el trámite de actas de nacimiento, defunción y de matrimonio, sin costo alguno, pero que además se tramitan de cualquier lugar del país. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Dio a conocer que se encuentran ofertando un servicio más a la población indígena, como lo es el trámite de actas de nacimiento, defunción y de matrimonio. En entrevista con este medio, al cuestionarle al respectó, mencionó, “Le agradecemos a la contadora Nuvia Mayorga que es nuestra directora general, ya que hizo un convenio con el Registro Civil nacional, en el cual a través de ese convenio se hizo un acuerdo de trabajar con todas las comunidades indígenas y de tal manera ayudarlos con actas de nacimiento totalmente gratuitas”. Explicó que se pueden tramitar actas de cualquier municipio de los estados del país, -“Ese fue el acuerdo, donde afortunadamente en la CDI en Tampacán, contamos con un módulo instalado para atender a la población, y que no pase como en otros tiempos, este módulo podemos imprimir actas de nacimiento de otros estados, como por ejemplo tuvimos la oportunidad de bajar actas de Baja California, que son unos jóvenes que están a punto de terminar su preparatoria y requerían de un acta de nacimiento certificada, afortunadamente con este nuevo servicio se ahorraron más de 7 mil pesos en pasajes para ese trámite”. Para adquirir este servicio, dijo se requiere de su copia de acta de nacimiento o copia de Curp, llenan un formato y tan fácil es apoyarlos,-“Quiero aclarar que no son enmiendas, son actas de nacimiento y que no tienen detalles en sus correcciones y si asi fuera somos enlaces con los registros civiles de los municipios que atendemos, el acta se da al instante siempre y cuando los compañeros aparezcan en el sistema, en los seis municipios que atendemos y hemos hecho acuerdos con los directores de asuntos indígenas para que sean enlaces como con los registros civiles para apoyar a la gente que lo necesita”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Nueva alianza busca definir acciones para las elecciones del 2018 Denuncian consumo de bebidas embriagantes en pollería Tamazunchalenses disfrutaron de puesta en escena musicalizada con temas de The Beatles Corrige alumbrado 200 luminarias en zona rural y urbana Harán demostración de altares y comparsas frente a palacio municipal