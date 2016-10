Tortuguismo en Promotora del Estado para la regularización de predios: Antorcha Campesina

Expresó que hace medio año se le pidió su intervención sin embargo “no han habido avances” y desde ese entonces ha prometido en visitar la ciudad para sostener diálogos con los posesionarios de esos sectores pero no acudido a la ciudad. “Nunca viene, que porque se le descompone la camioneta, que porque está enfermo, que porque estaba haciendo el primer informe de gobierno, ya pasó el informe y no vino, y esta semana lo esperábamos y dijo que andaba muy ocupado” expresó. Por tal motivo, dijo, decidieron por acudir este viernes a las oficinas de la Coordinación de Gobierno a hacer un plantón y vía telefónica con Antolín Etienne Rivera titular de esa oficina, Ortiz Azuara se comprometió a que este sábado estará reuniéndose con los antorchistas. A Promotora del Estado piden, gestione los avalúos ante Catastro Estatal y Municipal para que los predios salgan lo más bajo posible para tramitar las escrituras en el caso de La Estrella, mientras que en Buenos Aires, que gestione recursos para pagarles a los ejidatarios. Sobre lo ya declarado por Ortiz Azuara en meses pasados de que el Estado no iba a pagarle a los ejidatarios de Plan de Ayala por los predios, porque no se cuentan con recursos para ello, Álvarez López respondió que para el ejercicio del 2017, San Luis Potosí recibirá un presupuesto de 40 mil millones de pesos.