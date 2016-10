Se les puede retirar la concesión a taxistas que ayuden en robos

Lo anterior se le preguntó al funcionario ya que en la ciudad han ocurrido desde hace tiempo y recientemente, sucesos como robos en donde los delincuentes, y según el relato de los afectados, se desplazan a bordo de taxis. Sin embargó, expresó que la población que en algún momento se ha visto dañada por ello no ha presentado queja ante la SCT y que por ello no se ha actuado aunque “es algo que se oye y que se da”. En caso de que algún ciudadano denuncie hechos de ese tipo y proporcione el número de la unidad de alquiler “se tiene que citar al concesionario y al chofer y se les sancionaría con quitarles la concesión” dijo. Rentería Gómez en otros temas, consideró que no es viable para la empresa UBER –que brinda el servicio similar al de taxistas- pueda llegar a la ciudad y región debido primeramente a deficiencias en la telefonía celular pero también porque el usuario ya cuenta con una opción para trasladarse ya sea en autobús o en los autos de alquiler verdes.