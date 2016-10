Recomiendan que CDM del PRI se elijan por asamblea de consejeros

Juárez Córdova, informó que la próxima semana estará tomándose la protesta al Consejo Político Municipal de Valles y en su primera sesión dicho órgano deberá de avalar el método por el cual se renovará el CDM. “El método que estamos recomendando es que sea por asamblea de consejeros, estos que se acaban de elegir que sean los que elijan y en este marco si hay una consulta que sea a la base de militantes priista, no es una consulta abierta y en base al padrón porque hay algunos que no han tenido el cuidado de vigilar si están en el padrón” expresó al respecto. Criticó que hay muchos militantes del tricolor que participan pero no han llenado la nueva hoja de afiliación y traen su credencial de hace décadas y “por eso no se recomienda este método de consulta y nos vamos a encontrar a unos que antes estuvieron y ya no están”, dijo. El Dirigente Estatal del PRI, recordó que el próximo proceso electoral tiene ciertos cambios, ya que quienes son alcaldes se pueden reelegir pero adelantó que antes el PRI tendrá una Asamblea Nacional en marzo, donde se establecerán las reglas para aquellos que quieran volver a participar dado que se deberán cumplir los requisitos de paridad, que el 30% de las candidaturas sean para jóvenes y el 50% de ellas para mujeres.