El dinero del edificio del PRI está limpio, asegura presidente del patronato

Manuel Valdez, presidente del patronato para la construcción del edificio del PRI en Valles, señaló que de manera oficial desconoce los señalamientos y peticiones de información que Luis Angel Contreras Malibran tiene, para conocer de donde salieron los recursos con los que se construyó el edificio, siendo enfático en que los dineros con los que se pagó son totalmente lícitos, “nos interesa y está limpio no tengo ninguna duda así de fácil, yo de lo que estoy enterado, porque no me la hicieron llegar a mí la solicitud de información, él se dirigió al partido a nivel nacional y yo tengo entendido que ellos le darán contestación, desconozco en qué términos solicitó la contestación, pero el partido le dará respuesta porque merece tener una respuesta”, indicó.

En cuanto al avance de la construcción, dijo sólo faltan algunos detalles como terminar las banquetas y los accesorios de los sanitarios, está aún pendiente la confirmación de quién será el encargado de inaugurar el edificio, aunque siguen con la esperanza de que sea su líder nacional quien corte el listón, “Nuestro líder nacional el señor Ochoa tiene programada una vista a la huasteca, yo desconosco si venga a la huasteca o a la puerta que es aquí Ciudad Valles, si viene a Valles probablemente se vaya a inaugurar el edificio, pero eso ya son decisiones de nuestro líder estatal Martin Juárez, él debe de tomar la decisión”, finalizó.