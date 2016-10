No hay demandas laborales de la actual administración: síndico

Lo anterior fue informado por la Síndico Municipal número 1, María de Lourdes Rodríguez Ramírez, tras ser cuestionada si los últimos recortes a la nómina municipal han generado demandas en contra del Ayuntamiento local, a lo que contestó que durante los 12 meses que lleva ya la administración no se ha dado una sola demanda laboral. Indicó que en gran medida esto se debe a que cada trabajador que es dado de baja, es liquidado conforme a derecho, situación que ha venido garantizando que se logre una conformidad entre las partes y los ahora ex empleados no acudan a la junta de conciliación y arbitraje alegando un despido injustificado. Agregó que el último grupo de personal que fue dado de baja, fueron 18 elementos de la Policía Municipal quienes no aprobaron cuestiones internas dentro de la corporación, por lo que se les concilió con forme marca la ley, y ninguno de ellos demandó ante instancias laborales. En cuanto a demandas que son heredadas de otras administraciones, señaló que será el propio Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, quien informará sobre estos casos pendientes.