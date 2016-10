Productos potosinos presentes en Expo Internacional de productos no tradicionales en Chiapas TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de octubre de 2016.- Con el objetivo de establecer enlaces comerciales y promover el consumo de los productos no tradicionales, así como dar impulso a negociaciones directas entre productores y compradores a nivel nacional e internacional se realiza en Chiapas la 20a. Edición de la Expo Internacional de Productos No Tradicionales, del 14 al 16 de octubre, dentro de las instalaciones del Centro de Convenciones y Polyforum en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Estado | Estado 0 Comentarios

Productores y productoras de seis municipios de San Luis Potosí acudieron a representar al Estado en la Expo.