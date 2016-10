Martina García al premio estatal de artes y tradiciones populares de Hidalgo El año pasado participó en el Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México, en donde obtuvo el primer lugar. Chilcuautla, Hgo.- Martina García Cruz, oriunda de la comunidad del Mejay, ubicada en el municipio de Chilcuautla, fue galardonada con el premio nacional de Arte Popular en el año 2015, obtuvo el primer lugar con la presentación de un conjunto de Quechquémetl y un bolso tejido en donde utiliza una técnica antigua, tejidos elaborados mediante un telar de cintura con imágenes tradicionales de la cultura otomí originaria del Valle del Mezquital, éste año, volverá a concursar en el Premio Estatal de Artes y Tradiciones Populares de Hidalgo. HIDALGO | Chilcuautla 0 Comentarios Se espera una excelente participación de Martina García Cruz, en representación de Hidalgo. En una entrevista formal con Martina García Cruz comentó “tiene más de 40 años que me dedico a la artesanía de telar de cintura sin embargo, desde mi nacimiento trabajo el ixtle ya que si no hacíamos un ayate no teníamos un sustento, en ese entonces cambiábamos un ayate por un cuartillo de maíz, tiempo después aprendí el telar de cintura por gusto y de ver cómo se elabora, me gustó tanto que desde entonces no deje de hacerlo”. A base de hilo de algodón, lana, ixtle, tela, hilo, entre otros materiales Doña Martina elabora diferentes piezas como son blusas, manteles, vestidos, entre otros “es laborioso trabajar el ixtle porque yo lo proceso desde el maguey, pero aprendí a hacerlo y trabajarlo desde niña por mi papá y mi mamá, hoy en día veo que ya nadie quiere hacer este tipo de trabajo, porque es cansado sin embargo, me gustaría que las generaciones de jóvenes aprendan para que no se pierda esta descendencia cultural y porque este es un trabajo muy bonito”. El año pasado Martina García Cruz participó en el Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México, en donde obtuvo el primer lugar con el premio nacional de arte popular con la presentación de un conjunto de Quechquémetl y un bolso tejido “fue una experiencia muy bonita y agradezco la invitación que me hicieron para poder participar en donde gracias a dios me fue muy bien, para la elaboración del Quechquémetl me llevo aproximadamente más de 8 o 9 meses dedicándole de 3 a 4 horas al día y se realiza una pieza por año, porque la verdad ese tejido es cansado y requiere de su tiempo pero si hay alguien que quiera aprender, con mucho gusto yo enseño a todas las personas”. Las piezas de Doña Martina García Cruz han participado en diferentes eventos culturales organizados por Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Casa de la Cultura HIDARTE, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI), entre otras “este año volveré a participar y para ello, ya estoy preparando las piezas con las que voy a concursar, esperando me vaya muy bien y agradeciendo el apoyo de toda la gente”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inicia campaña de salud visual 3er. Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2016 Escuela especial ayuda a la discapacidad múltiple Se preparan actividades para día de muertos Nuestro trabajo dará resultados satisfactorios