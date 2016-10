No vamos a doblegarnos ante el embate de la delincuencia: Terán Luego de que presuntos integrantes del crimen organizado fueran puestos en libertad y que fueron señalados de atacar a balazos a un jefe de la Policía Municipal, el alcalde señaló, el alcalde Jorge Teran Juarez fijo su postura y habló fuerte aclarando que la decisión de las autoridades no frenará el trabajo que la administración municipal realiza para el combate a la delincuencia. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Agresores de policías quedan en libertad “A los presidentes municipales no desilusionan este tipo de acciones, porque somos los que estamos más expuestos, pero aun así seguimos cumpliendo nuestra responsabilidad”,

“En Ciudad Valles hay autoridad, hay gobierno, seguiremos firmes y no vamos a doblegarnos ante el embate de la delincuencia porque tenemos el respaldo de las instituciones del Estado y del gobernador del estado Juan Manuel Carreras”.

Agregó que seguirá firme en el combate a la delincuencia con un esfuerzo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno, “Ciudad Valles durante tres sexenios estuvo en manos del crimen organizado, pero eso ya no pasará nuevamente, tenemos el apoyo del gobernador Juan Manuel Carreras y no vamos a ceder”, “seguiremos trabajando y luchando por la paz y tranquilidad de nuestro municipio”, enfatizó.

El alcalde opinó sobre las declaraciones del Procurador de Justicia Federico Garza quien atribuyó a “errores del procedimiento” la libertad de los delincuentes y dijo que se deben analizar cuáles son las fallas, con el nuevo sistema penal acusatorio es mas complicado pero ahí estaban las evidencias, todo mundo sabe en Valles lo que hicieron, “pero eso no significa que nos vamos a doblegar, al contrario, seguiremos trabajando”.

En cuanto a los cuestionamientos que le han hecho por tener seguridad personal, el presidente municipal señaló, "no he doblado las manos y eso significa que tengo que cuidar a mi familia y mi persona, pero también a la ciudad, es lo que estamos haciendo, ahí están las detenciones de los delincuentes", finalizó.