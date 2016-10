Modificarán entrega de Proyectos Productivos

Alberto Zuñiga Hervert, regidor panista, señaló que dentro del presupuesto para el ejercicio 2017, buscará que se destine no solo mayor recurso para el rubro de proyectos productivos, sí no que además se revisen sus reglas de operación para que se dote realmente de implementos que sirvan para que los productores logren un avance, “yo le hice un oficio al de proyectos para ver cuales se pueden y cuáles no, saber cuáles proyectos tenemos y cuales se pueden ingresar al siguiente año, para poderlo estudiar bien, te puedo dar un ejemplo sencillo, te habrás dado cuenta que siempre lo que se entrega son rollos de alambre y la verdad Ciudad Valles es un sector cañero, creo que las cañas no se salen, entonces podemos implementar ya no tanto rollos de alambre, poderlo cambiar por algo que sea más positivo y productivo para ellos”.

