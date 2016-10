Directora de primaria en “Tanleab” aboga por las familias en pobreza

Donasiana Cruz Santos, Directora de la escuela “América Libre”, ubicada en la localidad de Tanleab 1, llegó hasta la Presidencia Municipal, acompañada de un grupo de madres de familia, para quienes solicitó ante las autoridades locales un apoyo económico o en especie. Consideró, que una de las ayudas factibles que pudiera dar el Gobierno Municipal, es la gestión para ampliar a los beneficiarios del programa federal “Prospera”, porque al menos en la comunidad, alrededor de 10 familias que viven en extrema pobreza, no cuentan con ningún tipo de ayuda, derivado de los programas de gobierno. “Me he dado cuenta que en varias comunidades no cuentan con el apoyo de Prospera, cuando sin los niños los que más necesitan de esas ayudas, sobre todo para que puedan dotarlos de uniformes escolares, zapatos o hasta de una buena alimentación”, subrayó. Explicó, que Tanleab, es una comunidad donde mayoritariamente viven mujeres y niños, pues ante la marginación económica y social, los esposos se ven obligados a dejar a sus familias porque emigran de la localidad en busca de trabajo. Cruz Santos, insistió en la necesidad de ayuda que tienen las familias de la citada localidad, por lo que incluso exhortó a población abierta y que tenga las posibilidades económicas, de “apadrinar” a una familia, para que las apoye.