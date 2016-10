“Se dice que soy manipulado pero para nada”: Raúl Valdivia El alcalde dijo que su gabinete podría estar al 100 por ciento hasta diciembre e insistió que no le ha fallado a nadie HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Raúl Valdivia Castillo. San Felipe Orizatlán, Hgo.- “Soy un Presidente Municipal Constitucional, no soy de un partido, somos un grupo que estamos participando en una gobernanza, se dice que soy manipulado, pero para nada”, dijo Raúl Valdivia Castillo al ser entrevistado por este medio.

Expresó lo anterior el alcalde en cuanto a los señalamientos que ha recibido en las redes sociales y en los medios, “se dice que he sido manipulado, pero para nada, yo le pedí por la experiencia que tiene que me asesorara para formar la planilla de trabajadores, se dice que Andrés Zuviri está ganando un dineral pero él no gana un peso de Presidencia, ni Carmen Valdivia, los camiones los están prestando voluntarios de Ahuatitla y de diferentes comunidades”, recalcó el munícipe.

Raúl Valdivia aseguró no haberle fallado al pueblo de Orizatlán, dijo que está trabajando en los acomodos y pidió la consideración de la población por que fue afectado con tres meses de retraso en los cuales estuvo amarrado de manos, hasta que le dieron el fallo a su favor, mencionó que probablemente para el mes de diciembre su gabinete esté integrado al 100 por ciento y que por el momento hay departamentos que están trabajando bien y otros no.

El munícipe dijo que hay muchos espacios por cubrir, pero que cuenta con una gran demanda, que hasta el momento lleva contabilizadas 2100 solicitudes y que en el Ayuntamiento sólo hay espacios para 392 personas, porque los sindicalizados se van a respetar “se trabaja sin distinción de partidos, hay de todos los colores, azules, rojos, morados, amarillos, naranjas”, aseveró que se ha integrado a toda la gente que lo ayudó, y a quienes cuentan con otra ideología.

Aseguró que en su proyecto está tomando en cuenta a la gente de las comunidades porque hay muchas personas preparadas “no le he fallado a nadie se están haciendo los acomodos, viendo la manera de ayudar en oficios, servicios, apoyos, programas y muchos beneficios que sirvan a la sociedad”, apunto.

Por último pidió a la población su comprensión por los tres meses de retraso que lleva, asegurando que cuando su gabinete este completo estarán trabajando al 100, y que quienes sirvan se quedarán ahí y quienes no, serán movidos de área a manera de que puedan funcionar.