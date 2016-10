Denuncian a ex alcalde y ex funcionarios municipales por desvío de recurso Cuentas del municipio fueron utilizadas por estos cuando ya no tenían cargo, señalan, fue interpuesta en el Ministerio Público una demanda penal en su contra HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Jaltocán, Hgo.- Una demanda penal fue interpuesta en el Ministerio Público en contra del ex alcalde, Hipólito Hernández Aquino y ex funcionarios, como el tesorero, contralor, director de obras, y contadora, por los delitos de desvío de recursos y usurpación de funciones por haber realizado movimientos bancarios en recientes fechas aun cuando ya no ostentaban el cargo.

El pasado viernes acudió a la agencia del Ministerio Público la C. Arlette Lara Martínez, Síndico Procurador y representante legal del Ayuntamiento de Jaltocán a interponer una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables del delito de desvío de recursos, malversación de fondos, y usurpación de funciones, señalando directamente a Hipólito Hernández Aquino, Ignacio Ávila Lara, Pedro Ávila Martínez, Yara Carolina Romero Hernández, y Juan Rufino Sánchez Sánchez, ex edil, Tesorero, Director de Obras Públicas, Contadora, y Contralor.

De acuerdo al número de averiguación 05-2016-0934, se especifica que: A. En materia de obra derivado de la revisión y fiscalización al ejercicio fiscal 2014, 2015, y 2016 se encontraron una gran cantidad de conductas que podrían ser constitutivas de delito, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) no se justifica el pago anticipado por las cantidades previstas en los anexos insertos en el acta circunstanciada del 16 de septiembre del 2016.

B. En materia de contabilidad se encontraron inconsistencias en los controles presupuestales de ingresos, en auxiliares contables de bancos, estados de cuenta como: FAISM 2016 donde no se realizaron los asientos contables por la cantidad de 708 mil 018.78 pesos por concepto de traspasos a cuentas y certificación de cheques. En el FORTATUM 2016, Programa de Fondo de Fomento Municipal 2016 y programa de Fondo General 2016, inconsistencias en los saldos reflejados en los libros con relación a los saldos de los estados de cuenta bancarios por diversas cantidades en fechas 2 de septiembre al 15 de septiembre del 2016, cuando los ex funcionarios ya no tenían facultades legales para transferir pagos o emitir cheques a partir del 5 de septiembre, haciendo dicho pago a proveedores de manera ilícita haciendo uso de una cuenta del municipio.

En el Programa Fondo de Fiscalización y Recaudación 2016, y el FEIEF 2016 los saldos reflejados en los libros no son los mismos del estado de cuenta bancario, y en el IERS no se justifica la diferencia de saldos con un faltante de 17 mil 86.86 pesos, según lo manifiesta Lara Martínez en la demanda.

En el PROAGUA Aportación Rural y Urbano 2016 no hay registros en los libros, en el REPO 2016 no hubo el registro presupuesta debido, derivando un posible desvío de recursos, además quino Hernández, Ávila Lara, Ávila Martínez, Romero Hernández y Sánchez Sánchez sustrajeron indebidamente expedientes públicos pertenecientes a la Presidencia Municipal de obras 2015 y 2016 del FAISM.

También se señala en la denuncia que el ex edil ocultó o vendió 3 camionetas propiedad del Ayuntamiento, una Ford tipo ambulancia modelo 2009, número de serie 1FTNE14W99DA4156, una Ford Eco Sport modelo 2004 serie 9BFUT35F748596499 azul, una camioneta CHRYSLER RAM 2014, serie 366TRVC60EE11412.

También hubo uso indebido de los recursos públicos en la ejecución de obras 2016, las cuales fueron pagadas al 100 por ciento, cuando no estaban concluidas e incluso muchas no habían iniciado, como en el caso de la segunda etapa de la ampliación del drenaje y otras que suman una cantidad de 11 millones 475 mil 036 pesos, así como la supuesta ejecución de cuartos o dormitorios hechos en diversas localidades, los cuales están dentro del presupuesto de años anteriores sin embargo no están físicamente, según quedó plasmado en la denuncia en donde la representante legal del Ayuntamiento pidió a las autoridades investiguen y en caso de comprobarse se castigue conforme a la Ley y se haga la reparación de daños.