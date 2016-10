Aclara ex funcionario sobre el reloj municipal Subrayó enérgicamente que no se llevó nada y que el equipo digital del reloj se encuentra dañado. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios José Luis Castelán Gómez, ex director de Cultura.

Huautla, Hgo.- Ante la polémica generada entre la población, así como en redes sociales sobre el reloj municipal que se encuentra sin funcionar, el ex director de Cultura aclaró que no se llevó ni el equipo ni la maquinaria, como algunas personas lo han dado a conocer en algunos medios informativos.

José Luis Castelán Gómez, destacó que el equipo digital fue prestado por el municipio de Atlapexco, de ahí que al terminar la administración fue devuelto y es esa la razón por la que no se escuchan las melodías a cierta hora como antes la gente venía percibiendo.

Asimismo, dejó en claro que la maquinaria del reloj se encuentra intacta ya que el realizó su mantenimiento cuando fue funcionario municipal y que no se le llevó como algunas personas lo han dado a conocer.

En este caso dijo “la verdad es que al terminar la administración el equipo digital se regresó a Atlapexco porque nos lo había prestado, ya que el que tiene nuestro reloj sufrió un corto circuito y quedó inservible, pero recalco que yo no me he llevado nada y ni tuve la intención de hacerlo, todo se encuentra ahí solo falta que haya iniciativa por parte de las autoridades actuales para comprar un nuevo equipo”.

Castelán Gómez reiteró que el afán de aclarar la situación obedece a que son varias las personas que le han externado sobre el reloj donde ya no toca las melodías, que mes a mes cambiaban de acuerdo a las fechas conmemorativas.

Sin embargo, dejó en claro su disposición de poder coadyuvar en que nuevamente el reloj se encuentre funcionando, sobre todo que ya sostuvo una plática con algunos funcionarios de la alcaldía y espera poder participar en su arreglo para que se vuelvan a escuchar las melodías únicas en toda la región del estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ratifican a Leocadio Hernández como titular del organismo CAASH Se actualizan policías en el llenado del IPH Capacitan a caficultores sobre producción de plantas Llaman a comparecer a ex tesorera municipal Preparan actividades por aniversario de la Revolución Mexicana