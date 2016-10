Antorchistas buscan crear partido político propio Para lo cual necesitan 10 millones de adheridos en todo el país. Ciudad Valles, S.L.P.- Con la presencia de su dirigente en el estado, la mañana de este domingo se llevó a cabo la reunión municipal del Movimiento Antorchista, cuyo objetivo principal fue a dar a conocer a los simpatizantes que se trabaja en la creación del partido político propio, con miras a postular candidatos incluso a la Presidencia de la República. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Con la presencia de su dirigente estatal, antorchistas de Ciudad Valles y varios puntos de la huasteca se reunieron la tarde de ayer. Lenin Campos Córdoba, dirigente estatal del Movimiento Antorchista, ante cientos de agremiados que se dieron cita en un salón de fiestas de la ciudad, lanzó un llamado para que se siga con la promoción para sumar a más simpatizantes al movimiento, pues dijo, para poder competir debían de contar con el menos 10 millones de adheridos en todo el país, siendo enfático en que la suma de los mismos se debe dar apegada a los ideales de la lucha, que es el bienestar del pueblo, y no sólo se acerquen para ver qué apoyo les pueden dar o para que les permitan seguir prestando el servicio de taxi, ya que dijo el trabajo de los antorchistas va más allá. Campos Córdoba criticó el discurso que vienen dando Andrés Manuel López Obrador, señalando que este político es más de lo mismo, ya que en México actualmente no existe una verdadera izquierda, ya que todos los partidos políticos en determinada región son gobiernos, y entre todos ellos negocian los espacios que quieren, beneficiando siempre a los empresarios extranjeros o a los pocos ricos que tiene este país. Abundó que el Movimiento Antorchista, tiene gente preparada para ocupar puestos de elección popular, y la única forma de lograr esto es con un partido propio, el cual desde ahora se está construyendo, con la finalidad de poder postular figuras no sólo presidentes municipales, regidores o diputados, sino que tener la capacidad de postular un candidato a Presidente de la República, enfatizando a que esto sólo se podría lograr cuando hayan logrado los 10 millones de simpatizantes. Por último hizo una invitación a los antorchistas de la huasteca para sumarse al aniversario del movimiento en el estado, evento que se realizará el 27 de Noviembre en el estadio Alfonso Lastras, donde esperan reunir a poco más de 120 mil antorchistas, de los cuales esperan que 10 mil sean de Ciudad Valles. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Exhortan a llevar a cabo un correcto lavado de manos Se prepara COBACH 06 para muestra deportiva Planteles EMSAD Participaran en muestra deportiva UPN celebrará sus 37 años con Festival Internacional Viable el regreso de la segunda vuelta electoral: Flores