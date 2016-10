Que por consulta abierta se elija al líder del CDM del PRI Que no sea por asamblea de consejeros como propone la dirigencia estatal sino por consulta abierta el método por el cual sea electo el nuevo Comité Directivo Municipal (CDM) de PRI en Valles. Que no sea por asamblea de consejeros como propone la dirigencia estatal sino por consulta abierta el método por el cual sea electo el nuevo Comité Directivo Municipal (CDM) de PRI en Valles pidió lo anterior José Matilde Hernández Méndez quien aspira a dirigir a ese órgano para que así dicho instituto pueda recuperar la confianza ha perdido en la población. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios QUE SEA LA ciudadanía la que elija al nuevo dirigente del tricolor en Valles y no por asamblea de consejeros Expresó lo anterior luego de que Martín Juárez Córdova dirigente estatal del PRI manifestara que está por instalarse el Consejo Político de Valles y que uno de los primeros puntos a tratar en él, es la selección del método para renovar el CDM aunque propone que sea por asamblea de delegados. “Yo he estado pidiendo a mi dirigencia estatal por un lado que salga la convocatoria y por otra lado buscando la garantía de que realmente la militancia priista elija a su líder y permita la democracia que debe existir hacia al interior de mi partido porque hemos caído en el descrédito” expresó. A su parecer dijo, debe abrirse a una consulta a la ciudadanía el proceso para elegir al CDM del PRI porque en el partido no existe un padrón confiable sino que existe una afiliación clandestina en beneficio de los grupos que están cerca de la cúpula que gobierna. “Yo he buscado la participación de todos, hay los riesgos de que militantes de otros partidos se involucren en la vida interna de nuestro partido pero a final de cuentas yo creo firmemente que el PRI si quiere ganar las elecciones del 2018 tiene que abrirse a la ciudadanía porque son los ciudadanos los que pagan los impuestos y de los impuestos viven los partidos entre ellos el tricolor” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Exhortan a llevar a cabo un correcto lavado de manos Se prepara COBACH 06 para muestra deportiva Planteles EMSAD Participaran en muestra deportiva UPN celebrará sus 37 años con Festival Internacional Antorchistas buscan crear partido político propio