Viable el regreso de la segunda vuelta electoral: Flores El aún vocal ejecutivo de la junta distrital número 04 del Instituto Nacional Electoral, Héctor Flores Azuara, considera viable que la segunda vuelta electoral vuelva a implementarse, dado que las estadísticas de las últimas elecciones arrojan que el triunfador no representa la mayoría, debido al voto dividido. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Cada vez es menor el porcentaje de votos con el cual un candidato gana una elección. Flores Azuara señaló que este reflejo estadístico preocupa, en el sentido de que con esos porcentajes es difícil que un candidato triunfador en una elección se legitimase, "no podemos seguir con estos índices de una mayoría que no elige al que ganó, el que gana, gana con una minoría y los números ahí están, pero si vemos los números reales en la página oficial del INE nos damos cuenta que el que gana lo hace con el 30 por ciento, y el otro 70 por ciento de los que votaron, votaron por quienes no ganaron, porque se dividieron el voto, lo que hacen otros sistemas electorales, es que agarran al primeros y segundo lugar y en una segunda vuelta se decide", externó. El funcionario electoral dijo que el tema de la segunda vuelta electoral en la huasteca no es nuevo, ya que incluso el actual presidente municipal en su anterior administración, logró el triunfo en una segunda vuelta donde incluso amplió la ventaja, aunque en este esquema los resultados pueden dar un giro, la vedad es que le da legitimidad al triunfador, ya que ahora si la mayoría de los que votaron decidieron. Agregó que el gran número de candidatos en las pasadas elecciones, han contribuido a que el voto se divida aún más y por ende se reduce el porcentaje con el cual se puede ganar.