Compensación que reciben en CONAFE es raquítica, reconoce delegado federal Delegado Federal busca se aumente el apoyo económico que reciben los líderes comunitarios. El delegado federal del Concejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Crisógono Sánchez Lara, dio a conocer que se realiza la gestión para que la compensación económica que reciben los Líderes Comunitarios se aumente, ya que reconoció que es raquítico lo que reciben por sus servicios. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Crisógono Sánchez Lara, delegado federal del CONAFE en el estado. Al cuestionarle sobre su trabajo para mejorar las condiciones de los líderes comunitarios que prestan sus servicios en las comunidades más alejadas de los municipios, respondió, -"Estamos impulsando que se logren algunos beneficios en lo económico para ellos porque son personas, compañeros, jóvenes que apenas perciben 2 mil 300 pesos al mes, claro aunque los equipamos con sus mochilas, con chamarras, calzado, pero en lo económico, la compensación que reciben es muy raquítica, en ese sentido, ya hicimos llegar la voz a oficinas centrales ya lo retomó el director general, el ingeniero Simón Iván Villar Martinez, quien está impulsando por todos los medios en Conafe a nivel nacional y que el próximo martes lo tendremos por aquí trabajando de cerca con los compañeros de Conafe, lo que hacen y son capaces de hacer los líderes comunitarios en cada una de las localidades donde se desempeñan". En este tenor, Sánchez Lara dijo, -"Y estamos haciendo una serie de actividades con la intención a que la sociedad en general sepa lo que hace Conafe, que en realidad están haciendo una labor muy callada los muchachos pero muy profesional y sobretodo algo que tiene que reconocérseles es que están en los lugares más apartados y con muy poco salario". Respecto a que en ocasiones son demeritados en el trabajo que realizan en las comunidades, y criticados por los mismos maestros, añadió, -"Yo lo primero que no justifico es que entre los que tenemos la responsabilidad de impartir una educación de calidad, llámese INEA, Conafe, escuelas formales, SEER, o educación privada, lo que menos tenemos que hacer es que entre nosotros mismos estarnos poniendo obstáculos , al contrario tenemos que trabajar en equipo, yo en mi calidad de delegado trabajo de la mano con el secretario de educación en el estado, y por convenio y por ley nosotros no entramos a ninguna escuela que no nos la entrega la Secretaría de Educación, ni ellos con nosotros", finalizó.