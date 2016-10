Reforma educativa es benéfica para los maestros Edilberto Hervert Reyes, es la otra historia de las ventajas que ha traído la reforma educativa, pues después de diez años de estar frente a grupo presentó el examen de oposición y ahora es el jefe de sector. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Edilberto Hervert Reyes, quien por diez años fue maestro frente a grupo, y con la reforma educativa ahora es jefe de sector. En entrevista con este medio, comentó acerca de las ventajas que ha traído la reforma educativa, -“Ascender era difícil, pero se presentó la oportunidad, y con esta reforma presenté el examen y se me dio la oportunidad, y lo logramos”. Al cuestionarle cúal es la diferencia ahora con la reforma educativa para poder ascender, respondió, -“Lo que pasa es que los espacios están cerrados, y son compañeros que han trabajado mucho tiempo en esto, y ahorita salió la convocatoria y pudimos participar, yo era maestro de grupo y trabajé en Guadalcázar, Aquismón y llegue aquí a Tamazunchale, hace un año en la comunidad del Tepetate como maestro de grupo”. Dijo que por más de diez años esperó ascender, -“Ya tenía 10 años como maestro frente a grupo y pude ascender a ser jefe de sector, por la oportunidad que dio la misma ley, con dos años de experiencia podrías participar para ser director, supervisor o jefe de sector”. Para lograr esto, Hervert Reyes, dijo que se preparó muy duro, -“Claro uno trata de leer, de superarse en lo personal y es la oportunidad que esperábamos y lo logramos, sabemos que hay mucha responsabilidad, porque lo más importante son los alumnos, pero vamos a ir buscando las estrategias, supervisores, maestros y que se logren los resultados poco a poco. Al preguntarle cúal sería su mensaje a sus compañeros maestros, -“Creo que en mi ven un gran ejemplo que sí se puede ahora con esto de la reforma, no estamos en contra de, porque es benéfico para los alumnos y para los maestros y no nos lleva mucho tiempo ascender” Concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Compensación que reciben en CONAFE es raquítica, reconoce delegado federal Refuerzan acciones contra Zika, Dengue y Chikungunya Buscan mejoría de la escuela “Macedonio Acosta” Jarreros no deben preocuparse, ya tienen su espacio designado Se ven afectados jarreros antiguos, por el ingreso de otros que llegan