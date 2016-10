Refuerzan acciones contra Zika, Dengue y Chikungunya Por cercanía con municipios del estado de Hidalgo, donde hay casos registrados. Oscar Jiménez Villalobos, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 de Tamazunchale, dio a conocer que existen 38 casos de dengue clásico en la huasteca sur, mientras que en Tamazunchale, únicamente se tiene registrado 1 caso de Chikungunya, así como 2 de Zika en Tamazunchale, además dijo que se mantienen alerta en los municipios que colindan con otros estados donde hay altos índices de estas enfermedades como lo es el Estado de Hidalgo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Oscar Jiménez Villalobos, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 de Tamazunchale. En entrevista con este medio, dijo que al cierre del último corte realizado por la jurisdicción, -“Los casos de dengue son de todo el universo de trabajo, los de chikungunya y Zika, sí son de Tamazunchale, y hay un caso que tenemos como sospechoso en el municipio de San Martín, por el momento de los 6 municipios que conforman la jurisdicción, el que nos sigue teniendo en máxima alerta es Tamazunchale, pero no podemos descartar otros municipios como San Martín y Axtla de Terrazas que son municipios que colindan con otros estados que tienen situaciones delicadas, lo que es Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, no sé cuál sea o dónde haya fallado su vigilancia epidemiológica, la cuestión es que en estos momentos viven una situación delicada”. Sostuvo que la jurisdicción sanitaria de Huejutla, debe poner más atención en las acciones para prevenir, además de que se tienen casos registrados, -“Tenemos el caso aunque la jurisdicción vecina de Huejutla, no ha querido aceptar como tal, hay una situación importante como lo es en San Felipe, Jaltocán, Huejutla, hay un gran número de casos y donde no se han realizado las acciones oportunas y correspondientes, hubo un acercamiento con el jefe de jurisdicción de Huejutla para tratar de trabajar de manera conjunta y apoyarnos, porque al hacer eso también estábamos protegiéndonos, sin embargo la respuesta fue nula, fue estar postergando reuniones, y bueno ahora sí que cada quien cuida su casa, si allá no quieren hacer su chamba o si la están haciendo de otra forma es su responsabilidad, lo que sí, es que nosotros estamos reforzando las acciones”. Así también, Jiménez Villalobos, dijo se tiene que reforzar las medidas preventivas, “Sobretodo ahorita tomar en consideración que con las lluvias que pasaron aumenta más el riesgo, porque aumentan los criaderos y la cuestión es todo lo que implica el movimiento de gente que va a Hidalgo corre un grande riesgo, hay una situación importante de casos, hay compañeros que viven allá y nos cometan como está la situación, el vector se mueve, lo importante es que la gente si sale a zonas donde está la situación delicada, que se protejan que usen repelente ropa de manga larga para evitar situaciones más delicadas”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Compensación que reciben en CONAFE es raquítica, reconoce delegado federal Reforma educativa es benéfica para los maestros Buscan mejoría de la escuela “Macedonio Acosta” Jarreros no deben preocuparse, ya tienen su espacio designado Se ven afectados jarreros antiguos, por el ingreso de otros que llegan