Hay exceso de personal en el ayuntamiento, asegura edil Hay exceso de empleados. Secretario del Ayuntamiento tiene asesor y dos secretarias. Tanlajás, S.L.P.- La máxima autoridad en el Municipio desconoce cuántos y quiénes trabajan en el Ayuntamiento, pues a los regidores se les ha negado la lista de quienes constituyen la nómina, así como el sueldo de cada uno, así lo dio a conocer la regidora Anastasia Gómez Ortiz. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Asegura que existe un exceso de empleados en el ayuntamiento. Lo anterior lo señaló dado a la “nómina inflada” que se hace evidente, con el exceso de personal en ciertos departamentos que no lo requieren, en tanto otros, sufren de un déficit de trabajadores, “hay mucha gente que está por demás en el Ayuntamiento, no hacen nada, y se está gastando lo que no se tiene”; además de la sospecha de tener “aviadores”. Tan sólo en la Secretaría del Ayuntamiento, además del titular, Víctor Manuel Martínez Hernández, está su asesor, una secretaria y la auxiliar de la secretaria; mientras que departamentos como Turismo, Protección Civil o Cultura, sólo cuenta con los titulares; sin tomar en consideración el déficit en elementos policiacos. Fue desde el inicio de la administración municipal, que durante una reunión de Cabildo, los ediles le solicitaron al alcalde Domingo Rodríguez Martell, y al secretario del Ayuntamiento, la lista de los funcionarios de primer nivel y de la totalidad de empleados en el Municipio, además de conocer los montos que reciben como sueldos; pero a la fecha siguen esperando. Indigna al cuerpo edilicio, que se “castigue” con el pago de sueldos retrasados hasta por más de un mes a funcionarios, bajo el argumento que no se tiene recurso, cuando se tiene un gasto en gente que no es necesaria en el Municipio, y que rebasa hasta en un 40 por ciento del personal que realmente trabaja. Consideró, que el exceso de empleados, es por los compromisos políticos adquiridos durante la campaña, porque incluso, asegura, los primeros funcionarios que reciben el pago de sueldos, es la gente más allegada al Presidente Municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Programas de gobierno fracasan porque beneficiarios no desconocen los procesos Maestros tradicionales se encuentran obsoletos ante desarrollo tecnológico Vuelve inconformidad contra Vencedor; amenazan bloquear carretera Pagan “justos por pecadores” en el PRI Funcionarios “roban” policías y dejan sin seguridad a la ciudadanía de San Luis