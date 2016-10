Programas de gobierno fracasan porque beneficiarios no desconocen los procesos

Consideró, que es claro que los proyectos que se dirigen a las poblaciones de mayor marginación o grupos étnicos, suelen fallar o ser improductivos a la larga, porque no se toma en cuenta a la gente que realmente presenta las necesidades. “Debe existir un diálogo con la población; es necesario que los pueblos intervengan en la delineación de los programas de gobierno, pero con conocimiento de causa; es decir, entre el mismo pueblo debe existir conocimiento, análisis, debate respecto a sus necesidades y cómo enfrentarlas”, precisó el antropólogo. Como ejemplo, habló de la producción del amaranto y piloncillo, proyectos que no han funcionado en la localidad, a pesar de las múltiples administraciones de gobierno que intentan echarlos a andar, “porque no tiene claro cómo funciona, sumado a la falta de capacitación, y se hacen gastos millonarios, pero terminan por fracasar, porque cada que se realiza el bosquejo de los proyectos o programas, no se considera a los productores”. Ávila Méndez, finalmente manifestó que no sólo se trata de darle participación a la población, sino que además –en el caso de los sectores rurales e indígenas- se garantice el respete a su cultura, a sus decisiones, a las asambleas y a sus derechos.