Dirigentes de organizaciones se oponen a instalación de comerciantes en la Corregidora Líderes piden que se asigne dicho espacio como parquímetro de motocicletas. Xilitla, S.L.P.- Dirigentes de las organizaciones Escorpión, Caracol y CROC, se oponen rotundamente a que tres comerciantes que fueron instalados en la calle Corregidora, sean retirados por la Dirección municipal y de comercio, para asignar ese mismo espacio como parquímetro de motocicletas. HUASTECA POTOSINA | Xilitla Piden que espacio de comerciantes sea asignado para motociclistas. "De manera arbitraria, les quieren quitar el espacio a tres comerciantes que desde hace 16 años estaba esperando un espacio y no vamos a aceptar imposiciones por parte del director de comercio y por el secretario general del ayuntamiento", sentenciaron. En entrevista para este medio, los tres dirigentes de ambas organizaciones dieron a conocer que el pasado viernes en el domicilio particular de un vecino de la calle Corregidora, se llevó a cabo una reunión a la que asistieron, el Secretario General del Ayuntamiento, Martín Eduardo Martínez, el director de Comercio Alfonso López Salas, el Director de Seguridad Publica Rosendo Salazar, el director de Transito Municipal Edgar Hernández y el Director de Transporte Municipal, Miguel García Curzio, además de los representantes de cada una de las organizaciones ya citadas. Añadieron, que en dicha reunión se manera verbal de acordó delimitar 14 espacios en la calle corregidora: 4 para carga y descarga, 3 para el hotel "Guzmán", 5 para el igual número de propietarios de vivienda y 2 para parquímetros. En este mismo contexto, se determinó que queda prohibido el acceso de camiones de carga de la tienda comercial Subodega, ubicada en esa misma arteria, quienes al descargar la mercancía convierten ese lugar en un caos vial. Los inconformes, mencionaron que quienes no quieren el progreso para los Xilitlenses, es el propio gobierno porque les están dando cabida a comerciantes que llegan de fuera y no a los locales, quienes consideran cuentan con más derechos.