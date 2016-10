En audiencias se dan resultados: Alcalde

En entrevista con las personas que acudieron a las audiencias, la mayoría comentó que les pareció que el presidente municipal no actuó como el jefe si no como un miembro más de la sociedad, con la responsabilidad de conducir el destino de este municipio. El edil se mostró seguro, tranquilo y muy relajado al grado de poder charlar de manera amistosa con los ciudadanos que lo visitaron, pero además no estuvo detrás del escritorio si no que se ubicó entre los asistentes de cada comisión escuchando respetuoso las peticiones y en algunos casos resolvió de manera inmediata entregando lo solicitado o turnándolo al área correspondiente para adquirir el beneficio. Otro de los comentarios que hicieron los asistentes es que el presidente es noble y humilde, da confianza y se pone al nivel del pueblo.