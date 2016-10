Buena respuesta a campaña de vacunación canina y felina

De acuerdo al funcionario de salud, informó que gracias a la difusión de esta actividad, se pudo vacunar a un buen número de animales que alguno de ellos no alcanzaron a ser vacunados en la campaña que se realizó hace algunos meses.

Dijo que se instalaron algunos módulos de vacunación y la ciudadanía respondió al llamado, de ahí también que agradeció la disposición de los dueños de las mascotas en que tomen esa responsabilidad.

En ese contexto, recalcó que el reforzamiento de la vacunación ayudará a que los animales no presenten la enfermedad de la rabia, la cual es dañina para el ser humano, aunque recalcó que hasta el momento no se han tenido casos dentro del municipio.