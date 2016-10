Buscan buen destino a camiones viejos de los bomberos Se pensó en un museo, donde pudieran ser apreciadas, pero debido al alto costo del mantenimiento, hace que estos planes estén fuera de alcance. Ciudad Valles, S.L.P.- Un llamado a la participación de la población, fue el que realizó el presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos, para buscar el mejor destino a tres máquinas de combate de incendios que por su antigüedad fueron ya desechadas, pero que se busca tengan un digno final a sus días de combate del fuego. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Tres unidades de ataque de incendios fueron retiradas del servicio por su antigüedad. José de Jesús Rojas Villareal, presidente del patronato, señaló que actualmente el cuerpo de bomberos desechó tres vehículos de combate de incendios debido a que por su antigüedad, ya no existían piezas para su reparación o manteniendo, ya que se trataba de unidades de modelo 64, 80 y 81, mismas que por el momento se mantienen estacionadas en los patios del cuartel. Agregó que a la fecha se han tenido pláticas con algunos funcionarios para que estos vehículos no tengan un fin triste, después de todos los años que prestaron servicio en bien de la población de Ciudad Valles, planteándose que pudieran colocarse en lugares donde sean exhibidos, tal como la alameda municipal o los terrenos de la feria, para que personas puedan admirarlos o tomarse fotografías. Indicó que la posibilidad de realizar un lugar donde puedan exponerse como museo está fuera de alcance, debido al costo que representa el manteniendo del espacio y las unidades. Rojas Villareal dijo que la salida de funcionamiento de estas unidades no representó problema alguno al cuerpo de bomberos, ya que fueron suplidas por unidades de modelos más recientes, situación que también se ha hecho con unidades que prestaban servicios administrativos o unidades de rescate ligeras. Actualmente el Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles, registra gastos mensuales por el orden de los 90 mil pesos, principalmente por concepto de pago de combustible. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Logra Sindicato de Azucareros 5.5% de incremento salarial Infantes toman clases en salón ejidal en Santa Rosa En Ciudad Valles no se pacta con la delincuencia: Terán Juárez Es el mes del cáncer de mama y el mastógrafo está averiado Comuneros reclaman obra abandonada por la pasada administración