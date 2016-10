En Ciudad Valles no se pacta con la delincuencia: Terán Juárez Ciudad Valles, S.L.P.- Ni un paso atrás en contra de la delincuencia, fue el llamado que el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez dio ante los representantes de los medios de comunicación, tras ser cuestionado sobre los índices de inseguridad que se vive en el municipio. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Jorge Terán Juárez, Presidente Municipal de Ciudad Valles. El alcalde señaló que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno el coordinarse para combatir la delincuencia, que calificó como un “cáncer” que daña a la sociedad, además de que deben de revisarse temas dentro del nuevo sistema de justicia penal, ya que existen desventajas para la aplicación de la justicia, como muestra las detenciones realizadas por la Policía Municipal recientemente, y donde los involucrados terminaron en libertad. Enfatizó que ha sido testigo de cómo en Ciudad Valles, durante nueve años, empresarios, comerciantes y cañeros, fueron secuestrados y asesinados, situaciones que muchas veces se dan por la opacidad o desentendimiento de las autoridades locales, “en Ciudad Valles no se pacta con la delincuencia organizada y el tema de la seguridad de mi persona y de mi familia, claro que es mi responsabilidad, cuando un presidente municipal no pacta, cuando un presidente municipal se resiste a caer en manos de los caprichos, de la extorsión, de muchas circunstancias que dañan la integridad de una sociedad, lógicamente que uno se ve amenazado”, señaló. Agregó que es instrucción del gobernador del estado Juan Manuel Carreras el no pactar con ninguna organización criminal y sobre todo no dar ni un paso atrás; además, dijo que sería una buena medida el que la MARINA y el ejército Mexicano reforzaran la seguridad en el municipio además de blindar las colindancias con otros estados. Por otra parte dijo ya se tienen diálogo con representantes de agrupaciones de abogados para seguir capacitando a la Policía Municipal en materia del “primer respondiente”, para no cometer errores en los procedimientos y con ello permitir que los delincuentes queden en libertad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Logra Sindicato de Azucareros 5.5% de incremento salarial Infantes toman clases en salón ejidal en Santa Rosa Buscan buen destino a camiones viejos de los bomberos Es el mes del cáncer de mama y el mastógrafo está averiado Comuneros reclaman obra abandonada por la pasada administración